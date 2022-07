112-nieuws: truck vast onder slagboom Merwedebrug • treinen rijden weer

11.22

De Merwedebrug is zaterdagochtend dicht in de richting van Zuid-Holland na een ongeluk bij industrieterrein Avelingen. Er zit een vrachtwagen vast onder de slagboom. Dit leidde rond kwart over elf tot een zeven kilometer lange file vanaf Hank. De vertraging bedraagt een halfuur. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via Dordrecht over de A59, A16 en A15.