112-nieuws: automobilist botst op boom • Tilburger vermist

11.47

Een automobilist is maandagochtend in de Wierdsmalaan in Oisterwijk op een boom gebotst. Een 112-correspondent vermoedt dat de bestuurster onwel was geworden. Mensen in de buurt verleenden eerst hulp en haalden twee hondjes uit de auto. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto te takelen.