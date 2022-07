112-nieuws: politie stopt spookrijder • paard weggehaald bij A58

23.45

De brandweer is zondagavond laat uitgerukt voor, wat werd gedacht, een brand in een appartementencomplex aan de Laan door de Veste in Helmond. Het vuur was echter ergens buiten het gebouw ontstaan. De rook die hierbij vrijkwam, was wel een aantal woningen binnengetrokken. Nadat de appartementen waren geventileerd, kon de brandweer terug naar de kazerne.