112-nieuws: Tractor vliegt in brand • val van scooter door losse stoeptegel

13.18

Een wielrenner is maandagochtend zwaargewond geraakt op de Trentweg in Erp. Hij kwam daar in botsing met een shovel. "De Trentweg is een landweggetje", laat een politiewoordvoerder weten. "Het ging mis in een onoverzichtelijke bocht." Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar de Trentweg. Het slachtoffer is in een ambulance naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht.