Aanslag nu wel op huis vriendin Klaas Otto? Politie houdt er rekening mee

De politie houdt er rekening mee dat het huis in Den Bosch waar zaterdagnacht een explosief tot ontploffing is gebracht, bewust is uitgekozen. De explosie aan de Stapelen volgt op een aanslag, dinsdagnacht, op een rijtjeshuis aan de Goedenrade. Waarschijnlijk ging het toen om een vergissing. De straten liggen in elkaars verlengde in de Bossche wijk De Maaspoort. Bij beide explosies raakte niemand gewond.

In de woning waar zaterdagnacht schade werd aangericht, woont de kersverse vriendin van crimineel Klaas Otto, voormalig topman van motorclub No Surrender. Deze Gracia, van wie haar officiële naam Grada is, is zelf ook een aantal keren veroordeeld voor delicten. Zij was overigens niet thuis, haar ouders verbleven er wel. 'Hele dag nog bezig'

De politie zal deze zondag zeker nog een groot deel van de dag bij de woning aanwezig zijn voor onderzoek. Onze verslaggever liet zondagmorgen tegen elf uur echter weten dat er rondom het bewuste huis geen agenten te zien waren. Ook waren de afzetlinten aan de voorkant van de woning weggehaald. Alleen aan de achterzijde hingen nog wat linten. “Na de vorige explosie hielden we er in ons scenario al rekening mee dat het toen om een vergissing ging, waarbij de verkeerde woning werd getroffen”, zo laat de politie zondag weten. Of het huis aan de Stapelen echt het eerder beoogde doelwit is, wordt verder onderzocht. “Het is te vroeg om deze conclusie definitief te trekken, dus ook andere scenario’s staan nog open”, zo meldt de politie.

Foto: Jan Waalen

Getuigen gevraagd

Het is niet bekend om wat voor explosief het gaat waardoor het huis aan de Stapelen werd getroffen. “De woning raakte licht beschadigd”, vertelt de politie. Ze vraagt getuigen of mensen die meer weten zich bij haar te melden. Direct na de melding werd al met getuigen gesproken, is buurtonderzoek verricht en technisch onderzoek in en om het huis. Ook zullen camerabeelden worden bekeken. Het gaat om onder meer beelden van een zogeheten camerazuil die donderdag bij de woning aan de Stapelen is geplaatst. Ook aan dat huis zelf en dat van de buren hangen camera’s. De omgeving van de ‘vergiswoning’ aan de Goedenrade is eveneens beveiligd door een camerazuil. Beelden van direct na de explosie bij het huis aan de Stapelen.