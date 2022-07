Klaas Otto en vriendin mogen een maand hun huis niet in

Klaas Otto en zijn vriendin Gracia krijgen een gebiedsverbod van zeker een maand naar aanleiding van de aanslag op hun woning in Den Bosch zaterdagnacht. Ook is het huis afgesloten. Dat laat de Bossche burgemeester Jack Mikkers weten, hoewel hij de namen van de bewoners niet noemt. Het was de tweede keer deze week dat er een explosie was in de wijk de Maaspoort. Bij de eerste aanslag vermoedde de politie al dat het eigenlijke doelwit de woning van Gracia was. Zij is de vriendin van Klaas Otto en beiden hebben een crimineel verleden.

De Bossche burgervader noemt de tweede aanslag brutaal en schokkend. "Er waren na de eerste ontploffing extra camera's in de wijk geplaatst om een tweede aanslag te voorkomen. Dat is onvoldoende gebleken. De daders weten dat ze gefilmd zijn en hebben toch het lef gehad opnieuw toe te slaan." Fout gemaakt

Jack Mikkers wil niet bevestigen dat de bewoners die een gebiedsverbod krijgen, Klaas Otto en zijn vriendin zijn. "Dat is aan de politie om daar uitspraken over te doen." De politie vermoedde vorige week dat de aanslagplegers mogelijk een fout hadden gemaakt. Vandaar dat er uit voorzorg extra camera's zijn geplaatst. Beiden huizen hebben hetzelfde huisnummer. Het is de tweede keer dat het huis doelwit is van een aanslag. In 2017 werd het huis doorzeefd met kogels. Die waren toen bedoeld voor de toenmalige partner van de bewoonster die ook een crimineel verleden heeft. De man Faysal L. kreeg toen ook een gebiedsverbod van drie maanden opgelegd en mocht in die tijd ook niet meer de woning betreden. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen beide zaken. Burgemeester Mikkers kan zich voorstellen dat omwonenden dat verband al lang getrokken hebben. "Twee aanslagen in dezelfde wijk bij huizen met gelijke huisnummers klinkt inderdaad alsof er de eerste keer een fout is gemaakt." Afschuwelijk voor buurt en stad

Door Klaas Otto, de voormalige topman van motorclub No Surrender, en zijn vriendin minimaal een maand een gebiedsverbod op te leggen, hoopt de burgemeester de rust en veiligheid weer terug te brengen. "Deze week zijn mensen tot twee keer toen 's nachts opgeschrikt door een explosie. Dat is afschuwelijk voor de buurt maar ook de stad."