Gerichte aanslag of een kwajongensstreek? Bossche buurt weet het ook niet

Een doelgerichte aanslag of een kwajongensstreek? De omwonenden van het huis aan de Stapelen in Den Bosch waar zaterdagnacht een explosief ontplofte, kunnen slechts gissen. De knal van de explosie was in ieder geval veel minder hard dan die van eerder deze week toen een woning aan de naburige Goedenrade mogelijk per vergissing het doelwit was.

Een vrouw die in de buurt woont, had in tegenstelling tot de vorige keer nu niks gemerkt van de jongste explosie. “Volgens mijn man, die vannacht wel wakker werd, was de knal ditmaal veel minder hard. Maar het blijf een ontploffing. Wanneer houdt dit eens op?”, vraagt ze zich hardop af.

"Ik mocht van de politie niet in de buurt komen."

“Vanwege de consternatie op straat ben ik gaan kijken, maar ik mocht van de politie niet in de buurt komen, want er zou nog ergens een draadje liggen”, vertelt de Bossche. Ze weet verder te melden dat Gracia er niet was, afgelopen nacht. Zij dan wel haar vriend Klaas Otto zou het doelwit zijn geweest, zo wordt ook heel serieus door de politie gedacht. Gracia, van wie haar officiële naam Grada is, is sinds kort bevriend met Otto, die al verschillende keren is veroordeeld voor onder meer wapenbezit en het leiderschap van de verboden motorclub No Surrender. Gracia heeft eveneens enige tijd in de cel gezeten. De aanslag zou dus op haar zijn gericht, dan wel indirect op Otto. Gracia woont in haar huis met twee kinderen, een jongen en meisje van ongeveer twaalf jaar. Klaas Otto deelde zondagmiddag op Instagram een foto van hem en Gracia op vakantie:

Klaas en Gracia. (foto: klaasottoboz/Instagram).

Volgens de buurvrouw zijn de ouders van Gracia dit weekend wel in het huis. Zij raakten overigens niet gewond. Van Gracia’s moeder hoorde de buurvrouw dat die heeft gezegd dat deze aanslag ‘zeker te weten’ niks met Klaas Otto te maken heeft gehad. Toen onze verslaggever Gracia’s moeder probeerde aan te spreken toen ze, gekleed in een badjas, buiten kwam, ging ze schielijk naar binnen.

"Dit is kinderspel, misschien wel vuurwerk van rotjochies."

Een buurman wilde wel reageren: ”Dit is kinderspel met wat er eerder deze week is gebeurd. Er wordt hier de laatste tijd veel vuurwerk afgestoken door rotjochies. Misschien zitten zij er wel achter en wilden ze het juist op deze plek doen om extra aandacht te krijgen.” De schade die het explosief heeft aangericht, zou zijn lezing kunnen onderstrepen. Er zijn wat roetplekken te zien, de deur is amper beschadigd en alleen de bak waarin de rolluik zit heeft het ogenschijnlijk meer moeten ontgelden. Opvallend is ook dat er tuinaarde tegen de voorgevel zit en dat er her en der plantenresten liggen. Mogelijk is er vuurwerk vanuit een plantenbak afgestoken.

"Ga met iemand praten, zoiets doe je toch niet?"