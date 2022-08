Dark store Flink in binnenstad Tilburg mag open blijven tot na kort geding

Het filiaal van flitsbezorger Flink aan de Korte Tuinstraat in Tilburg is nog altijd open. De dark store had wat de gemeente betreft sinds vrijdag dicht moeten zijn. Open blijven zou een dwangsom van 15.000 euro per dag betekenen. Alleen daar ziet de gemeente nog even vanaf totdat het kort geding van Flink over die last op dwangsom is behandeld.

Een dark store is een winkel waar geen klanten komen, het zijn kleine distributiecentra van flitsbezorgdiensten die zich uitsluitend richten op het bezorgen van boodschappen.

De gemeente Tilburg wil de dark store van Flink sinds april weg hebben uit de smalle Korte Tuinstraat. De activiteiten van de flitsbezorger zouden niet aan het bestemmingsplan voldoen. Daarnaast ervaren omwonenden veel overlast van de bevoorrading van de winkel en de rondracende fietsbezorgers.

Volgens het bestemmingsplan moet er in het pand een fysieke winkel gevestigd zijn. De gemeente vindt Flink een internetwinkel dat het pand als magazijn gebruikt. De flitsbezorger is het daar niet mee eens en wil niet weg. Inmiddels lopen er twee procedures.

Bezwaarprocedure

Flink heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeente dat hun filiaal weg moet. "Net als andere winkels verkoopt Flink producten offline in de winkel en online. De winkel is toegankelijk voor publiek en daar wordt volop gebruik van gemaakt", laat woordvoerder Stefan de Bruin weten. "Het principe heet Click & Collect, maar je kan ter plekke bestellen."

Hoeveel klanten er daadwerkelijk fysiek boodschappen doen in de dark store van Flink, wil het bedrijf niet zeggen. Omwonenden zeggen nooit iemand te zien en ook tijdens in totaal vier uur posten bij de winkel, gaan er alleen fietsbezorgers in en uit. Opvallend is dat het Click & Collect-model aan de Korte Tuinstraat in april is uitgerold.

Het bezwaar bij de gemeente dient pas op 30 augustus. Mochten de twee er niet uit komen, dan is de kans groot dat ze elkaar voor de rechter treffen. Alleen duurt het waarschijnlijk weken of maanden voordat er uitspraak gedaan wordt.

15.000 euro dwangsom

Om ervoor te zorgen dat Flink echt vertrekt uit de Korte Tuinstraat heeft de gemeente begin juli een last op dwangsom opgelegd. Als de dark store niet per 19 augustus dicht zou zijn, moest Flink 15.000 euro per dag met een maximum van 65.000 euro betalen. Flink heeft een kort geding aangespannen tegen deze dwangsom.

Van de gemeente mag Flink tot aan dit kort geding open blijven. "De meter gaat nu lopen drie dagen na de uitspraak in het kort geding. Tenzij de rechter de dwangsom natuurlijk opheft", laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg weten. "Flink niet wil betalen tot de behandeling van het bezwaar op 30 augustus, maar daar gaan wij niet in mee." Wanneer het kort geding dient, is niet bekend.

LEES OOK:

15.000 euro boete per dag als flitsbezorger Flink niet vertrekt uit Tilburg

Flitsbezorgers in Tilburg verder in het nauw nu gemeente gaat handhaven

Nieuwe flitsbezorgers ook in Den Bosch niet welkom: overlast is te groot

Veel overlast van flitsbezorgers in Tilburgse straat: 'De hele dag door'