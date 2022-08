112-nieuws: brand huis Waalwijk • voetganger ontsnapt aan afgebroken tak

02.22

De brandweer kreeg vannacht rond kwart voor een melding van een brand in een huis aan de Adrianus Benedictus van Lieshoutlaan in Waalwijk. De brandweer had de brand snel onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekendgemaakt. De politie heeft enkele getuigen gehoord.