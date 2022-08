112-nieuws: insluiper vindt slaapplaats • morgen hitteprotocol op de weg

11.30

Een man van 44 uit Sprundel is vannacht aangehouden na een in de woorden van de politie 'roekeloze' rit door onder meer Etten-Leur en Sint Willebrord. Hij zou hierbij gevaar hebben veroorzaakt voor andere weggebruikers.

De man werd uiteindelijk na een achtervolging om kwart over drie door de politie aangehouden op de de Pavana in Sint Willebrord. Dit nadat agenten zijn auto wilden controleren op een industrieterrein in Etten-Leur. Op dat moment ging de automobilist er echter vandoor.

Tijdens de achtervolging door de politie maakte de automobilist meerdere verkeersovertredingen. Vlak voor zijn aanhouding probeerde de automobilist er nog te voet vandoor te gaan. Agenten wisten hem echter te achterhalen.

Een blaastest wees uit dat hij niet had gedronken, maar uit een speekseltest bleek wel dat hij onder invloed was van THC. Dat is de werkzame stof in wiet. De vedrachte legde op het bureau een verklaring af, kreeg een rijverbod van 24 uur en een proces-verbaal voor de overtredingen die hij maakte.