112-nieuws: inval in Roosendaal • 93-jarige vrouw beroofd

14.50

Bij een aanrijding op de Molendijk-Noord in Schijndel is vanmiddag een fietser ernstig gewond geraakt. De automobilist die betrokken was bij het ongeluk is daarna doorgereden. Dat bevestigt de politie. Volgens een 112-correspondent gaat het om een bestelbusje dat betrokken was bij het ongeluk.

De politie vraagt mensen in de buurt die beelden hebben van het ongeluk of de doorrijder om deze te delen. Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter in de buurt.