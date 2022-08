112-nieuws: nieuwe auto gaat in vlammen op • fietsster ernstig gewond

18.10

Een nieuwe auto is op de N65 bij Biezenmortel in vlammen opgegaan. De bestuurster had de auto opgehaald in Amsterdam en was op de weg terug naar huis. Een andere automobilist seinde op de N65 dat ze haar auto aan de kant moest zetten. Toen ze dit deed, bleek waarom. Haar auto begon te roken en stond niet veel later in lichterlaaie. Een technisch mankement is waarschijnlijk de oorzaak van de brand. Omdat de auto nog moet worden weggetakeld, is de N65 in de rijrichting van Den Bosch naar Tilburg dicht. De weg is afgesloten tussen de de Monseigneur Zwijsenstraat en de Heusdensebaan.