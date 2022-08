112-nieuws: weer hitteprotocol op de weg • brand gesticht in fietstunnel

05.30

Medewerkers van de NS in Noord-Nederland staken sinds vier uur vanochtend. De staking duurt 24 uur. De NS verwacht in onze provincie, net als in andere delen van het land waar niet wordt gestaakt, zo veel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden. Het spoorbedrijf kan echter "onverwachte hinder" voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten, zo laat het bedrijf weten.

In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel rijden als gevolg van de staking de hele dag vrijwel geen treinen. Het advies aan reizigers van, naar en binnen deze provincies is daarom alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. De vakbonden hopen met de acties een beter cao-bod af te dwingen. Voor 31 augustus hebben de bonden acties in onder meer onze provincie aangekondigd.

