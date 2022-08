112-nieuws: brand garage Oirschot geblust • doorrijder nog spoorloos

10.56

De bestuurder van een bedrijfswagen waarmee dinsdag in Schijndel een man van 85 is doodgereden, heeft zich nog niet bij de politie gemeld. Dat laat een woordvoerder vanochtend desgevraagd weten. "Het onderzoek loopt", geeft hij aan.

De bedrijfswagen die betrokken was bij het ongeluk is die middag door diverse beveiligingscamera’s vastgelegd, zo maakte de politie eerder al bekend. Op de beelden is te zien dat de bestelbus uit de richting Sint-Michielgestel kwam en na de botsing via het Molendijk-Noord roekeloos in de richting van Den Dungen is doorgereden. Volgens getuigen moet de bestuurder de aanrijding hebben gemerkt. Het slachtoffer komt uit Boxtel.

LEES OOK: Bestelbus die doorreed na dodelijke aanrijding staat op camerabeelden