112-nieuws: brand garage Oirschot geblust • NL-Alert vanwege brand Schaijk

00.51

Een automobiliste is vannacht gewond geraakt in de Aviolandalaan in Hoogerheide. Vermoedelijk raakte ze op de N289 van de weg en schoot ze met haar auto door de berm richting de Aviolandalaan. Daar kwam ze tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De bestuurster is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.