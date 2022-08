112-nieuws: gewonden bij botsing in Mill • kop-staartbotsing in Breda

12.28

De man (52) die gisteren in een huis aan de Vierde Haren in Den Bosch om het leven kwam bij een schietpartij is doodgeschoten door zijn broer. Deze broer (56) beroofde zich later zelf van het leven in zijn huis in Berlicum. Op de Facebookpagina van de 56-jarige man staat een afscheidsbrief.

