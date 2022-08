112-nieuws: twee auto's botsen in Boxtel • slaapkamerbrand in Den Bosch

15.39

In een huis aan de Balbaostraat in Den Bosch is rond iets voor twee uur brand uitgebroken in een slaapkamer. Het bed was in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Twee kinderen zijn door in de ambulance nagekeken omdat ze rook in hadden geademd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De andere slaapkamers op de bovenverdieping liepen volgens een 112-correspondent zware rook- en roetschade op.