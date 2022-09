112-nieuws: rijstrook dicht op A58 • dollemansrit door Tilburg

04.04

In de bossen aan de Schietbaanlaan in Best woedde donderdagnacht brand. Het ging om een gebied van zo'n tweehonderd bij tachtig meter. Rond drie uur was de brand onder controle. Het viel een 112-correspondent op dat er op de paden in het bosgebied veel waxinelichtjes brandden. Of die de brand veroorzaakt hebben, wordt onderzocht. Er zou volgens de 112-correspondent een nachtelijke speurtocht hebben plaatsgevonden in het bosgebied.

