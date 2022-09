112-nieuws: traumahelikopter landt op A58 • ambulance vliegt in brand

14.06

Aan de Meester de Jonghlaan in Deurne is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een bosperceel. De brandweer zegt dat het vuur onder controle is, maar is nog wel bezig met nablussen. De brand woedde op een stuk grond van 15 bij 40 meter.

De brand volgt na eerder branden in de regio. Een natuurbrand donderdag in een bosgebied bij Deurne is vermoedelijk aangestoken. De politie zegt uit te gaan van brandstichting en stelt een onderzoek in.

Het ging om zeker drie brandhaarden in het natuurgebied tussen Deurne en Helmond, die volgens de brandweer donderdagmiddag vlak na elkaar werden gemeld.