Roddelkanaal verwijdert berichten na oproep boze Klaas Otto

Juicekanaal Reality FBI heeft een aantal berichten over Klaas Otto en zijn vriendin Gracia verwijderd. Dit gebeurde nadat Otto zijn woede er over uitsprak, en 1.000 euro uitloofde om de persoon achter het account op Instagram te achterhalen. Otto dreigde zondagochtend die persoon 'op gelijke voet (te willen) benaderen'.

De berichten waar de bekende crimineel boos over was gingen over de explosie bij het huis van zijn vriendin in Den Bosch en het daaropvolgende gebiedsverbod.

Eind juli werden bij twee huizen in de wijk Maaspoort in Den Bosch explosieven tot ontploffing gebracht. De eerste was een vergisaanslag. De tweede was bij het huis van de nieuwe vriendin van Klaas Otto. Zowel Otto als zijn vriendin kregen hierop een gebiedsverbod, dat inmiddels weer is opgeheven. Inmiddels is er een man van 20 uit Rotterdam opgepakt.

Reality FBI

De Instagrampagina Reality FBI brengt dagelijks roddels en trok eerder de aandacht toen ze een chatgesprek publiceerden waarin een politieagent uit de school klapt over de situatie van rapper Lil' Kleine, die op dat moment vast zat.

Recentelijk plaatste Reality FBI ook berichten over de explosie in Den Bosch. Bij een van die berichten, over het opgeheven gebiedsverbod, schrijven ze: 'Klaasje en Graasje Otto kunnen weer veilig wonen!', gevolgd door een poll waar bezoekers kunnen aangeven of ze denken dat de twee nu inderdaad veilig zijn.

Dreigement

Het was duidelijk tegen het zere been van Otto: "Kan iemand mij vertellen of deze persoon die kale uit Scheveningen is?", schrijft hij zondagochtend op Instagram. "Deze persoon maakt het bij heel veel mensen wel heel bont. Ik wil 1.000 euro beloning geven voor wie kan vertellen wie hij is." Otto geeft aan hem 'op gelijke voet (te willen) benaderen'.

Otto, voormalig topman van motorclub No Surrender, is onder andere veroordeeld voor afpersing, bedreiging, zware mishandeling en het witwassen van 1,3 miljoen euro.

Excuses

Enkele uren na het plaatsen van de oproep meldt Reality FBI de berichten over Otto en zijn vriendin verwijderd te hebben. "Mijn excuus richting Klaas en Gracia" valt er te lezen. Klaas zou last hebben gehad van de berichten, en dat was nooit de bedoeling van het roddelkanaal.

Otto reageert weer op zijn eigen account: "Excuses aanvaard!!!", verder geeft hij aan niet tegen onrecht te kunnen.