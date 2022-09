Klaas Otto en zijn vriendin verwachten een kindje

Klaas Otto en zijn vriendin Gracia Kraus verwachten een kindje. De oprichter van motorclub No Surrender maakte het nieuws bekend op Instagram. Otto heeft al drie kinderen met zijn vroegere partner Nancy.

"Eerst een kleine stilte die al snel over ging in vreugde en geluk”, meldt het stel bij een foto van de positieve zwangerschapstest. Klaas Otto heeft al een dochter en twee zoons. Gracia heeft ook een kind uit een eerdere relatie.

Aanslag

De aanstaande ouders hebben een roerige tijd achter de rug. Eind juli werd een aanslag gepleegd op het huis van Gracia aan de Stapelen in Den Bosch. Vijf dagen ervoor was er al een explosie bij een huis in de buurt. Die aanslag was waarschijnlijk bedoeld op het huis van Otto en Gracia.

31 juli ging er een explosief af bij de woning van het stel. Beide hebben een crimineel verleden. De Bossche burgemeester Jack Mikkers gaf de bewoners van het huis vervolgens een gebiedsverbod waardoor ze een maand niet terug naar huis konden. De gemeente wilde zo de rust in de buurt laten terugkeren.

Breuk

Opvallend is dat in maart Klaas Otto nog iets had met Rachel Hazes. De twee bleven maar twee weken bij elkaar en zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan. De oprichter van No Surrender keerde terug bij zijn ex-vriendin Gracia met wie hij nu dus een kindje verwacht.