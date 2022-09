Darkstore Flink in Tilburg stopt met bezorgen vanwege 15.000 euro dwangsom

Flink bezorgt niet meer vanaf de Korte Tuinstraat in Tilburg. De flitsbezorgder heeft dat besloten nadat het een kort geding verloor van de gemeente Tilburg. Die wil de darkstore helemaal weg hebben en legde eerder dit jaar een dwangsom op van 15.000 euro per dag. Flink wilde dat de dwangsom uitgesteld werd, omdat er nog een bezwaar loopt tegen het gemeentebesluit.

De bewoners van de Korte Tuinstraat merkten het maandagochtend meteen. "We hoorden geen vrachtwagens en zagen geen fietsers. De deuren lijken dicht", vertelt een bewoonster. In de app-groep van de buurt was het meteen onderwerp van gesprek. "Ik had al het idee dat het de laatste weken rustiger was, maar dat er geen bevoorrading was viel echt op."

Flink is een flitsbezorger. Het pand aan de smalle Korte Tuinstraat wordt gebruikt als magazijntje. Boodschappenbezorgers halen daar bestellingen op die via de app en website van Flink binnenkomen en ze wachten er tussen de ritten door. Sinds april kan je ook bestelde boodschappen ophalen in de winkel.

Overlast

De rondracende bezorgers op hun elektrische fietsen, de vele vrachtwagens die laden en lossen, maar ook de rondhangende bezorgers en harde muziek uit de winkel waren de omwonenden een doorn in het oog. "Het woongenot is behoorlijk aangetast", zei een omwonende in januari al.

De gemeente Tilburg wil de darkstore van Flink mede daarom weg hebben uit de smalle Korte Tuinstraat. De activiteiten van de flitsbezorger zouden daarnaast niet aan het bestemmingsplan voldoen. De gemeente vindt Flink een internetwinkel, dat het pand als magazijn gebruikt.

Kort geding

Flink heeft bezwaar aangetekend tegen het gemeentebesluit dat ze weg moeten uit de Korte Tuinstraat. Om de darkstore zo snel mogelijk dicht te krijgen, heeft de gemeente een last op dwangsom opgelegd. Als de flitsbezorger toch open blijft, moet het 15.000 euro per dag betalen.

Die dwangsom zou eigenlijk ingaan op 19 augustus, maar die deadline schoof op tot na het kort geding. Daarin wilde Flink voor elkaar krijgen dat die dwangsom wordt uitgesteld tot na de behandeling van het bezwaar. Maar de voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. De last onder dwangsom van de gemeente Tilburg is deze maandag ingegaan.

Toch open

Flink zegt gestopt te zijn met de bezorging vanuit de Korte Tuinstraat, maar de zaak wel open te houden voor afhalen. "Het is vreemd dat andere winkels wel aan bezorging mogen doen en Flink niet. Tegenwoordig is een combinatie van online en offline verkoop heel gebruikelijk", laat woordvoerder Stefan de Bruin weten.

Er wordt niet bezorgd vanuit de Korte Tuinstraat totdat de gemeente het bezwaar heeft gehandeld. "De zitting is inmiddels geweest, maar het besluit nog niet", legt De Bruin uit. Hij kan nog niet zeggen of Flink naar de rechter gaat als de gemeente blijft vinden dat de darkstore weg moet.

