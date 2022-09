Guus Meeuwis alweer op 1 in de Top 900: ‘Het blijft gewoon cool!’

Een hele grote verrassing is het niet meer, maar het blijft een mooie vorm van erkenning, zegt Guus Meeuwis. Hij staat voor de twaalfde keer op één in de Top 900 met zijn liedje 'Brabant'.

Maar het is Guus die weer bovenaan staat met zijn Brabant: een derde van alle stemmers zette ons onofficiële volkslied op zijn of haar lijstje. “Ik zit nu bijna 27 jaar in het vak. Het is steeds fijner om te merken dat alle liedjes die we gemaakt hebben, hoe oud ze ook zijn, nog steeds gewaardeerd worden”, vertelt Meeuwis op de radio. “Dat maakt me alleen maar trots.”

Dit was de Top 900

De Top 900 is de lijst met de beste muziek ooit gemaakt en is samengesteld uit stemlijstjes die zijn ingevuld door de Brabanders. Vanaf zaterdag 17 september was de lijst te horen op Omroep Brabant Radio, en vrijdagavond even voor zeven werd ‘ie afgesloten met de inmiddels traditionele nummer één. De hele lijst bekijk je hier.

De stemlijstjes werden dit jaar voor het eerst bij de luisteraar in de buurt opgehaald. De Top 900 Stembus, met daarin een mobiele radiostudio, trok van hot naar her door de provincie. Als de bus stil stond, konden luisteraars hun stem uitbrengen.