112-nieuws: Boete voor herriebakken • Vrouw valt achter stuur in slaap

Bij evenementenlocatie Tivoli in Oudenbosch heeft vanmiddag een brand gewoed. Het vuur in het monumentale pand aan het Jezuietenplein brak rond 15 uur uit tijdens werkzaamheden aan het dak. In het historische pand in het centrum van Oudenbosch zijn onder anderen een hotel, restaurant en brasserie gevestigd. Ook de Sterrenwacht heeft er zijn onderkomen, en er verblijven momenteel arbeidsmigranten.

De brandweer rukte met groot materieel uit. Het hele pand is ontruimd, niemand raakte gewond. De brand was vrij snel onder controle, wel wordt nog gecontroleerd door brandweermensen en de gemeente. Er is rook- en roetschade, verder lijkt het pand niet beschadigd.