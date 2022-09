112-nieuws: vrouw (27) vermist • traumaheli landt in weiland

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

07.25 Traumaheli landt bij champignonkwekerij Politie, brandweer en de ambulancedienst zijn vanochtend met behoorlijk wat hulpverleners aanwezig bij een champignonkwekerij aan de Oude Goorenweg in Lierop. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk, maar volgens een 112-correspondent zou er iemand bij een ongeluk bekneld zijn geraakt. Ook een traumahelikopter landde in een weiland. Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision.

22.50 Vrouw (27) weggelopen en vermist in Eindhoven Sinds maandag wordt in Eindhoven een 27-jarige vrouw vermist. De politie meldde gisteren dat ze is weggelopen en verder geen spullen bij zich heeft. De vrouw komt uit België en heeft een Eritrese achtergrond. Ze spreekt Vlaams. LEES OOK: Vrouw (27) weggelopen en vermist in Eindhoven