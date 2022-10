112-nieuws: auto op z'n kant na botsing • houten schuur gaat in vlammen op

19.18

In het buitengebied van Dommelen is maandagavond een schuurtje in vlammen opgegaan. Het schuurtje lag achter de Narcislaan en stond op een terrein met daaromheen verschillende moestuinen. De brandweer had moeite om de brand te bereiken, want om het perceel ligt een slootje. Het schuurtje was niet meer te redden.

Volgens een 112-correspondent zouden omwonenden hebben gemeld dat er al vaker brand is geweest. Dan ging het om een mesthoop of afval wat in brand stond.

Ook een nabijgelegen knotwilg vloog in brand.