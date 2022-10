112-nieuws: auto ramt gevel van huis • hardrijder moet rijbewijs inleveren

10.30

Of de automobilist die zaterdagnacht in Helmond een fietser aanreed en daarna doorreed gedronken had of onder invloed was van andere middelen, is niet meer vast te stellen. Dit laat de politie vanochtend aan Omroep Brabant weten. De man van 27 uit Deurne meldde zich gistermiddag bij de politie.

De automobilist is daarna uitgebreid gehoord, maar hij heeft niet vastgezeten. Wel is zijn auto in beslag genomen voor nader (technisch) onderzoek. Het onderzoek naar wat er zaterdagnacht precies is gebeurd, loopt nog. Hoe het met het 17-jarige slachtoffer gaat, is niet duidelijk. Eerder liet de politie al weten dat hij zich niet kan herinneren wat er is gebeurd. De jongen liep een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen op.

LEES OOK: Fietser (17) aangereden en gewond achtergelaten op weg in Helmond