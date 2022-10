112-nieuws: auto ramt gevel van huis • man meldt zich voor ongeval

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.00 Geen intercity's door wisselstoring Op het traject Dordrecht-Roosendaal rijden vanochtend minder treinen. De oorzaak is een wisselstoring. Daardoor rijden er geen intercity's. Naar verwachting is de storing rond half een verholpen.

01.00 Auto ramt gevel van huis in Helmond Een auto heeft gisteravond de gevel van een huis aan de Paulus Potterlaan in Helmond geramd. De bestuurder was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en de voortuin van het huis ingereden. De auto kwam tegen de gevel tot stilstand. De gevel raakte daardoor zwaar beschadigd. Auto ramt gevel van huis in Helmond (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) Wachten op privacy instellingen... LEES OOK:

18.45 Fietsster gewond in Schijndel Op de Eerdsebaan in Schijndel kwam gistermiddag een vrouw ten val met haar fiets. Omstanders schoten te hulp en de vrouw werd vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een deel van de rijbaan was tijdelijk afgesloten. Foto: Sander van Gils/SQ Vision.

17.05 Man uit Deurne meldt zich voor ongeval in Helmond Een 27-jarige man uit Deurne heeft zich gisteren gemeld voor het ongeval van zaterdagnacht waarbij een 17-jarige fietser werd aangereden in Helmond. Hij is verhoord en zijn auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. De fiets van de aangereden man in de berm van de Europaweg in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). LEES OOK:

