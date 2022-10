Twee doden gevonden in Kia Picanto, vermoedelijk Sanne en Hebe

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/4 De donkerkleurige auto van de vermiste Sanne en Hebe werd gevonden in het water bij de A2/A59 bij Den Bosch.

In de zwarte Kia Picanto die woensdagavond werd gevonden in het water bij de A2/A59 bij knooppunt Empel bij Den Bosch zijn twee doden gevonden. Dat bevestigt de politie. "We hebben alle reden om aan te nemen dat het gaat om de vermiste Hebe en Sanne", aldus een woordvoerster.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook een traumahelikopter kwam naar de plek, deze is inmiddels weer vertrokken. Een politiehelikopter vliegt boven het gebied. De snelweg is afgesloten. Er zijn schermen geplaatst rondom de plek waar de auto met de lichamen is gevonden. 'Mensen in tranen'

Op de vluchtstrook van de snelweg zijn veel mensen, meldt onze verslaggeefster Tessel Linders, die bij de plek staat. "De mensen zijn in tranen, de verslagenheid is groot", zegt ze.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties

Op de plek waar de auto van de weg is geraakt, ontbreekt de vangrails. Volgens verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant gaat het om een overzichtelijke bocht waar veel verkeer rijdt. "Het is onmogelijk dat de auto uit de bocht is gevlogen zonder dat iemand dat heeft gezien", stelt hij. Sinds maandagmiddag spoorloos

Hebe Zwart (10) en Sanne Bos (26) waren sinds maandagmiddag spoorloos nadat ze met de auto vanuit Raamsdonksveer waren vertrokken. Begeleidster Sanne haalde het meisje met een meervoudige beperking maandagmiddag op in Raamsdonksveer, waar ze bij het Orthopedagogisch Dagcentrum 't Overstapje was geweest. Ze zou Hebe naar huis brengen in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Dinsdagochtend ging er een AMBER Alert uit voor het meisje, dat ernstig, meervoudig beperkt is en op elk moment van de dag zorg nodig heeft. Grootschalige zoektochten

De afgelopen twee dagen werd met man en macht naar het meisje uit Vught en haar begeleidster uit Den Bosch gezocht. Op verschillende plekken waren zoektochten door opsporingsdiensten. Ook honderden vrijwilligers hielpen mee. Onder andere in Waspik, de Loonse en Drunense Duinen en de A59 bij Waalwijk en Waspik tot aan het veer bij Dussen werd het gebied uitgekamd.