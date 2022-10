Inwoners Someren willen geen 450 asielzoekers: 'Dit ligt plots op ons bord'

Ruim honderd inwoners van Someren hebben zondagmiddag geprotesteerd op het Wilhelminaplein tegen een noodopvang voor 450 asielzoekers in hun dorp. Ze zijn bang voor overlast en vinden het aantal mensen dat wordt opgevangen te groot. “Wie zegt dat er geen gajes tussen zit? De gemeente drukt toch haar plannen door, ze denken niet aan ons”, vreest inwoner Patrick Berker.

Lobke Kapteijns & Raymond Merkx Geschreven door

De gemeente Someren maakte vorige week bekend dat ze vanaf eind november tot en met eind januari 450 asielzoekers opvangt in groepsaccommodatie De Hoof in Someren. De locatie ligt in het buitengebied van het dorp met ruim 11.000 inwoners. Omwonenden zijn volgens de gemeente per brief op de hoogte gesteld over de komst van de opvang, ook wordt er binnenkort een informatiebijeenkomst gehouden.

"We kennen Ter Apel, het is teveel voor zo’n kleine gemeente. Begin eens met een man of vijftig.”

Maar buurtbewoner Madike Haazen heeft geen bericht gehad zegt ze. “Ik heb niets gehoord over die bijeenkomst. Ze hebben het toch al doorgedramd, deze demonstratie heeft geen zin. Ze komen bij mij in de straat, ik ben bang om ’s avonds alleen thuis te zijn. Ik durf het echt niet meer.” Ze vindt het aantal mensen dat wordt opgevangen te groot. “Als er tweehonderd kinderen in die groepsaccommodatie verblijven is er al veel overlast. Ook de straat is niet geschikt, geen lantaarns, geen zebrapad.” Wendy Struijk is de organisator van de demonstratie. “Er zijn vooral veel zorgen bij inwoners, ze vinden met name de grootte van de groep een probleem voor het relatief klein aantal inwoners. We kennen alle verhalen van Ter Apel, het is teveel voor zo’n kleine gemeente. Begin eerst eens met een man of vijftig.”

"In Someren komt geen asielzoekerscentrum maar een crisisnoodopvang."

Ook de communicatie met de gemeente vindt ze niet goed. "We krijgen dit plots op ons bordje. We maken ons zorgen over onze kinderen, de veiligheid. We hebben een fijne nette omgeving nu." De gemeente Someren laat in een reactie weten dat ze de zorgen van inwoners begrijpt. "Er verschijnen negatieve verhalen in de media, over het algemeen gaan die over asielzoekerscentra. In Someren komt geen asielzoekerscentrum maar een crisisnoodopvang." De gemeente wil een bijdrage leveren aan de landelijke vluchtelingenproblematiek waarbij asielzoekers telkens voor een paar weken ergens worden opgevangen. "Onze gemeente heeft een groepsaccommodatie die zeer geschikt is voor het verblijf van grote groepen. In overleg met de eigenaren is deze optie aangedragen." Voor de inwoners op het plein zijn het vooral de zorgen die de overhand hebben zondag. Het wordt een gemoedelijke bijeenkomst en de inwoners praten met elkaar over wat er speelt. Een paar mensen staan met een omgekeerde Nederlandse vlag in de hand en de politie houdt op afstand toezicht. De inwoners van Someren overhandigen binnenkort een petitie aan de burgemeester. Deze is inmiddels zo'n zevenhonderd keer ondertekend.