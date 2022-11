112-nieuws: kat overleden bij brand • steen naar binnen bij juwelier

08.05

Het nablussen bij het textielbedrijf aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg, waar zondagmiddag brand uitbrak, duurde tot drie uur in de nacht. Dat maakte de Veiligheidsregio maandagochtend bekend. Een loods van het bedrijf brandde helemaal uit en moet als verloren worden beschouwd. "De staalconstructie is helemaal in elkaar gezakt", vertelde Vincent Baartmans van de Veiligheidsregio. Rond zeven uur 's avonds was de brand onder controle.