Reeks schietpartijen in Oss, mannen uit Veghel krijgen jaar cel

Twee mannen uit Veghel (22 en 25 jaar oud) zijn dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een jaar cel na een reeks schietpartijen in Oss afgelopen juli. In een week tijd werden meerdere kogels afgevuurd op huizen in onder meer de Merelstraat en de Veekraal.

Hierna deed de politie verschillende invallen. Daarbij werd de 22-jarige man opgepakt. In de woonkamer waar hij werd gearresteerd, lagen twee gebruiksklare wapens en munitie op de salontafel. Sok met 7800 euro

De 25-jarige Veghelnaar werd op straat aangehouden met een vuurwapen. In zijn huis werd een sok met 7800 euro gevonden. Volgens hem was dat geld bestemd voor een vakantie naar Turkije, maar de rechtbank noemt dat onwaarschijnlijk. Hij werd naast verboden wapenbezit veroordeeld voor witwassen. Het geldbedrag is inbeslaggenomen. 23-jarige Mo op klaarlichte dag doodgeschoten

De schietpartijen zorgden voor grote onrust in de buurt. Volgens bewoners zouden de incidenten te maken hebben met een dodelijke schietpartij in april waarbij de 23-jarige Mo om het leven kwam. "Het zijn vrienden van hem, het is allemaal met elkaar verbonden", aldus een van de omwonenden. Mohamed (23) werd op 14 april dit jaar op klaarlichte dag doodgeschoten op het Leeuwerikhof in Oss. Hij overleed op zo'n twintig meter van zijn huis. De dader sloeg op de vlucht. LEES OOK: Weer een huis beschoten in Oss, vierde keer in een week tijd

Een huis werd onder vuur genomen in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).