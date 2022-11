112-nieuws: brand bij garagebedrijf in Geldrop • gewonde bij steekpartij

22.35

Aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom is donderdagavond op straat een man neergestoken. Dat gebeurde rond half acht. Het gaat om een 24-jarige man uit diezelfde plaats. Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. later op de avond is de verdachte van de steekpartij door de politie aangehouden. De man sloeg na de steekpartij op de vlucht, maar rond half tien werd hij opgepakt.