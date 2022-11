112-nieuws: drukke avondspits • wapen- en drugshandelaar vast

18.15

De avondspits is vooral voor het verkeer op de snelwegen rondom Den Bosch vervelend verlopen. Zo waren in de richting van Utrecht vrijdagmiddag twee rijstroken op de A2 tussen Boxtel-Noord en afrit Kerkdriel een tijd dicht. De hele weg is al een tijd vrij, maar als nasleep van een ongeluk stond er om kwart over zes nog wel een file van 12 kilometer tussen Vught en afrit Kerkdriel. De vertraging, die eerder op de dag een uur was, bedraagt nu ruim 20 minuten.

Op de A59 was het lang aanschuiven tussen knooppunt Zonzeel en Raamsdonksveer, in de richting van Den Bosch. De rechterrijstrook was hier enige tijd dicht door een kapotte vrachtwagen. Aan het begin van de avond was er op deze snelweg alleen nog sprake van extra reistijd (van 7 minuten), omdat er een file stond van 4 kilometer tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder in de richting van knooppunt Zonzeel.

Ook op andere snelwegen in Brabant is het mede door het slechte weer erg druk geweest, zoals op de A58. Ook daar viel het allemaal tegen half zeven mee: alleen tussen Oirschot en Moergestel stond toen in de richting van Tilburg een file van 7 kilometer.