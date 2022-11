112-nieuws: vertraging op snelwegen • wapen- en drugshandelaar vast

17.05

Op de A59 schiet het minder hard op. Tussen knooppunt Zonzeel en Raamsdonksveer is al een uur de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. Het verkeer in de richting van Den Bosch moet rekening houden met een file van 10 kilometer en ruim een half uur tijdverlies. Ook op andere snelwegen in Brabant is het mede door het slechte weer erg druk, zoals op de A58. Tussen de knooppunten De Baars en Batadorp staat in de richting van Eindhoven een file van 17 kilometer wat een vertraging van 22 minuten met zich meebrengt.Een man van 26 uit Eindhoven zit voorlopig vast wegens de handel in wapens en drugs. Hij werd dinsdag aangehouden, net als een 39-jarige man uit Purmerend. Het onderzoek naar hen begon in september naar aanleiding van ontsleutelde chatberichten van Sky ECC, een aanbieder van cryptofoons voor de onderwereld.

Vermoedelijk schreef het tweetal begin 2021 in versleutelde chatberichten over de verkoop van (automatische) vuurwapens en drugs. Bij de doorzoeking van hun woningen is beslag gelegd op mobiele telefoons, kostbare horloges, pepperspray, een wapen, onderdelen van vuurwapens, munitie en enkele honderden grammen hasj.