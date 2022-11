112-nieuws: truck van vluchtstrook A16 gestuurd • olie op wegdek toerit A58

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

13.35 Vrachtwagenchauffeur van vluchtstrook gestuurd Een vrachtwagenchauffeur is zondagmiddag weggestuurd van de vluchtstrook langs de A16 bij Breda, waar hij zijn vrachtwagen had geparkeerd. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag de vrachtwagen daar staan en sprak de bestuurder aan.

12.54 Olie op wegdek toerit De toerit van de A58 van Tilburg richting Breda werd zondagmiddag korte tijd afgesloten bij Ulvenhout nadat een bestelbus daar olie lekte. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat zat het probleem in de versnellingsbak van de bestelbus.

11.15 Duo vast na achtervolging Na een achtervolging door Nederlandse en Belgische agenten zijn zaterdagavond bij het Belgische Meer twee mannen aangehouden. Zij worden verdacht van een inbraakpoging bij een bedrijf in Raamsdonksveer. Tijdens de achtervolging reed de bestuurder onder meer over de vluchtstrook en sneed hij meerdere keren een politieauto de weg af. Ook werd ingereden op een politieauto. Bij Meer crashte de auto en konden twee verdachten - onder wie de bestuurder - aangehouden worden. LEES OOK: Duo aangehouden na dollemansrit, politieauto geramd tijdens achtervolging

11.14 Auto strandt op A27 Een auto is zondagochtend gestrand op de vluchtstrook langs de A27 bij Bavel. Er zat geen brandstof meer in de tank, laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Hij heeft de auto even beveiligd tot er benzine was gehaald. Daarna kon de auto weer verder rijden.

10.15 'Hoogstwaarschijnlijk verband dood vrouw en drugsgebruik' Het overlijden van de 18-jarige vrouw tijdens hardstylefestival Rebellion in Haaren houdt hoogstwaarschijnlijk verband met drugsgebruik. Dit liet de politie zondagochtend weten. De vrouw overleed zaterdagavond nadat ze rond acht uur onwel werd op het festivalterrein. LEES OOK: Bezoeker (18) festival hoogstwaarschijnlijk overleden na drugsgebruik

09.10 Verdachte aangehouden na woninginbraak in Uden In Eindhoven is zaterdagnacht een verdachte aangehouden na een woninginbraak in Uden. De inbraak werd afgelopen zomer gepleegd, zo meldt een wijkagent op Twitter. De nu aangehouden verdachte zit vast. Hij werd achterhaald dankzij een DNA-hit.

06.54 Ongeluk op verbindingsweg A16 De verbindingsweg van de A16 van knooppunt Zonzeel naar de A59 richting Den Bosch werd zondgochtend rond zes uur afgesloten na een ongeluk. Een bestelbus kantelde daar nadat de bestuurder in de berm was terechtgekomen. Het verkeer dat vanaf hier richting Den Bosch wou, werd geadviseerd te keren bij Breda-Noord (17). Er was volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat geen ander verkeer bij dit ongeluk betrokken. De bestuurder van de bestelbus werd voor onderzoek meegenomen door het ambulancepersoneel.