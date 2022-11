112-nieuws: truck van vluchtstrook A16 gestuurd • ongeluk op A50

14.46

De politie is zondag bezig met een grote zoekactie in een bosgebied bij Hoogeloon. Dit in verband met de vermissing van een 36-jarige vrouw uit die plaats. "Vanuit onderzoek is het beeld ontstaan dat de vrouw zich in dit gebied zou bevinden", legt een politiewoordvoerder de actie uit. Verder kan hij rond drie uur weinig meer zeggen over de zaak.