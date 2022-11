112-nieuws: vrouw (18) overlijdt op festival Haaren • ongeluk op A16

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.54 Ongeluk op verbindingsweg A16 De verbindingsweg van de A16 van knooppunt Zonzeel naar de A59 richting Den Bosch is zondagochtend rond zes uur afgesloten na een ongeluk. Het verkeer dat vanaf daar richting Den Bosch wil, wordt geadviseerd te keren bij Breda-Noord (17).

02.12 Vrouw (18) overlijdt op festival Haaren Een 18-jarige vrouw is zaterdagavond om het leven gekomen tijdens het hardcorefestival Rebellion aan de Kreitweg in Haaren. Dat meldt de politie. De vrouw raakte rond acht uur 's avonds onwel. Ze werd nog gereanimeerd door het medisch team en andere hulpdiensten, maar overleed uiteindelijk alsnog op het festivalterrein. De politie stelt een onderzoek in. LEES OOK: Jonge vrouw (18) overleden tijdens hardcorefestival Wachten op privacy instellingen... De hulpdiensten op het festivalterrein in Haaren (foto: Toby de Kort/SQ Vision).