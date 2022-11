112-nieuws: botsing in Heesch • huis onbewoonbaar na keukenbrand

17.31

In de keuken van een huis aan de Samarialaan in Eindhoven woedde woensdagmiddag een brand. De vlam sloeg tijdens het koken in de pan. De schade aan de keuken is groot en in het huis is veel rook- en waterschade. Het is volgens de brandweer daarom niet meer veilig om in het huis te wonen. Een van de bewoners had rook ingeademd en is in de ambulance nagekeken.