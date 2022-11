112-nieuws: inval in drugswoning • automobiliste rijdt in op boa

12.49

De politie heeft dinsdagavond een 21-jarige vrouw uit Utrecht opgepakt omdat ze op een handhaver inreed van de gemeente Bergen op Zoom. Boa's zagen dat de bestuurster een ballonnetje aan haar mond had op de Holleweg. Ze vermoedden dat de vrouw lachgas gebruikte. Die had alleen geen zin in de controle en ging er op hoge snelheid vandoor.

Ze raakte daarbij bijna een van de handhavers die net opzij kon springen. Hij heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. De politie heeft daarna de achtervolging ingezet en de vrouw op de Wattweg in Bergen op Zoom aan de kant gezet. In haar auto werden twee lachgas cilinders gevonden. De automobiliste is opgepakt en zit nog vast voor verhoor.