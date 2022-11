Overvaller komt al schietend tankstation binnen, koelvitrine gaat eraan

De politie heeft nieuwe bewakingsbeelden getoond van de gemaskerde man die al een tijdje Roosendaal teistert. Daarop is te zien hoe gewelddadig de dader te werk gaat: hij komt al schietend een tankstation binnen. Een kogel raakt een koelvitrine die aan diggelen gaat. De nieuwe beelden zorgden voor nieuwe tips.

Er kwamen zes nieuwe tips binnen over de onbekende man. Dat brengt het aantal op elf.

De beveiligingsbeelden werden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht. In het programma werd gesproken over een 'urgente zaak' en een 'gevaarlijke man'.

Rookwolk met kruitdamp

Dat werd nog eens duidelijk uit de nieuwe beelden. Van de overval aan de Vijfhuizenberg is er duidelijk beeld van het schot. De overvaller met bivakmuts komt het tankstation binnen en schiet meteen, aan de kruitdamp te zien. Op de beelden is zichtbaar hoe een kogel een vitrine verbrijzelt.