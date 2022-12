112-nieuws: autobranden in Breda • extra toezicht na explosies

23.30

Kort na elkaar zijn er gisteravond in de wijk Heuvel in Breda twee autobranden geweest. De eerste melding kwam rond half elf. Een auto die geparkeerd stond aan de Dr. Strucykenstraat stond aan de achterkant in brand. Een kwartier later was het raak in de Van Hogendorpstraat. Ook hier ging het om een brand aan de achterkant van een geparkeerde auto.

In het laatste geval kwam een buurtbewoner snel in actie waardoor de schade beperkt bleef. In beide gevallen sluit de politie niet uit dat er opzet in het spel is.