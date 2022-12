Onsmakelijke verrassingen in het eten komen vaker voor

Check altijd goed je eten voordat je het in je mond stopt. Het is een wijze les voor Gerda uit Uden die in een pak vla een stuk vlees vond, maar ze is niet de enige die zo’n onsmakelijke ontdekking deed. De afgelopen jaren doken er al vaker van dit soort ranzige verhalen op en je kunt dus maar beter gewaarschuwd zijn.

Broodje naaktslak

Zo zette studente Jana Nuiten haar tanden in een broodje oude kaas mét naaktslak. Ze kocht het bij de AH to go op het station in Tilburg en at het in de trein op. Toen ze er bij de laatste hap achter kwam dat het glibberige diertje in de verpakking kronkelde, heeft ze nooit meer een voorverpakte sandwich bij die supermarkt besteld.

Brood met dode muizenstukjes

In 2015 kocht een man uit Eindhoven een brood bij Albert Heijn. Toen hij het een paar dagen later uit de vriezer haalde ontdekte hij dat er een dode muis in zat. De supermarktketen beloofde extra controles uit te voeren, maar twee jaar geleden gebeurde het opnieuw. Een vrouw uit Helmond vond in de sneetjes brood die haar zoontje aan het smeren was opgehakte stukjes muis.

Bonbons met rattengif

In Uden doken jaren geleden bonbons met rattengif erin op. Een arts van ziekenhuis Bernhoven kreeg thuis een doos bonbons bezorgd, maar hij had al snel door dat het zaakje stonk. De folie was eraf en de bonbons zagen er smoezelig uit. Hij bracht ze naar de politie en na onderzoek bleek dat er gif in zat. De bonbons bleken afkomstig van een Veghelse vrouw, die leidde aan schizofrenie.

Het verhaal over de ‘vlees-flip’ van Gerda maakt veel los op Facebook. Ook veel van onze lezers hebben onsmakelijke ervaringen met eten. Zo vond Cindy Aerts onlangs in een zak ijsbergsla een berg nietjes. Toen Anja van Beukelen witte bonen in tomatensaus at, trok ze een stuk touw uit haar mond. En Esther van Putten stuitte tijdens het eten van kipspiesjes op een menselijke nagel. “Ik ging over mijn nek en als ik eraan denk moet ik weer. Ik heb ze nooit meer gegeten”, aldus Van Putten.

