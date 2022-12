Omvang kinderpornozaak schokt schoolbestuurder: 'Je wordt er koud van'

"Je wordt er koud van. Het is bizar als je hoort wat hij allemaal heeft gedaan", dat zegt koepeldirecteur Henk van der Pas. De schoolbestuurder reageert op een zedenzaak waarbij een voormalige leraar van De Vijfhoevenschool in Vlijmen de verdachte is. De leraar werd in augustus opgepakt in verband met kinderporno.

De feiten kwamen naar buiten tijdens een zogeheten pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. De man zou kinderporno hebben gemaakt gedurende een periode van zeker zes jaar. "Wij zijn geschokt. Hij was 22 jaar bij ons in dienst. Wij hadden geen enkel vermoeden dat hij dit zou doen", zegt Van der Pas. De leraar zou ook seksueel contact hebben gehad met een minderjarig meisje. Verder had hij met kinderen in verschillende gemeentes in het land seksueel getinte chatcontacten. Hij liep tegen de lamp bij het heimelijk maken van naaktfoto's in Elsendorp.

"Wij hebben de ouders kunnen informeren over de inhoud van de zitting."

Volgens Van der Pas is de school door de gemeente steeds op de hoogte gehouden van het proces. "De periode van drie maanden die hij al vastzat, liep op zijn einde. We wisten dat er iets stond te gebeuren. Wij hebben de ouders kunnen informeren over de inhoud van de zitting. Dat gebeurde ongeveer een kwartier voordat het nieuws in de media kwam." Nadat de voormalig leraar eind augustus was opgepakt, waren op De Vijfhoevenschool in Vlijmen verschillende bijeenkomsten om ouders en leerlingen te informeren.

"De leerkrachten zijn behoorlijk van slag."