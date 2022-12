Actievoerders beëindigen hun bezetting van de bestuurskamer TU/e

Klimaatactivisten hebben hun bezetting in de bestuurskamer van de TU Eindhoven na iets meer dan een week beëindigd. De studenten hadden een aantal eisen opgesteld voor het college van het bestuur. Na meerdere gesprekken zijn het bestuur en de studenten tot overeenstemming gekomen.

Over die transparantie hebben ze concrete afspraken gemaakt met het bestuur. In het jaarverslag dat komend jaar verschijnt zal de universiteit het ontvangen geld voor onderzoekssamenwerkingen op een rijtje zetten, bevestigt een woordvoerder van de TU. Daar staat dan bij vermeld wat de grootste financiers zijn en wie de kleinere.

Verder heeft de universiteit al eerder aangegeven dat nieuwe projecten van de TU Eindhoven in samenwerking met de fossiele industrie, alleen nog toegestaan zijn op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare bronnen. "We hebben nu nog een paar projecten op het gebied van fossiele energie", erkent de TU-woordvoerder. "Maar die lopen binnenkort af."

De studenten hebben gewacht met het beëindigen van hun bezetting tot het bestuur dinsdag de afspraken op papier had bevestigd. Maandag 5 december begon de bezetting. In het weekend hebben de studenten een pauze ingelast, in overleg met het bestuur, omdat het Atlasgebouw gesloten was en om te kunnen rusten. Ze mochten hun spullen laten liggen om na het weekend hun bezetting voort te zetten. Het bestuur zegt de constructieve gesprekken met de klimaatactivisten in de afgelopen week te waarderen.

Eind november demonstreerde een groep klimaatactivisten nog op de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) door het Sandersgebouw op campus Woudestein te bezetten. Dezelfde avond greep de politie in. Volgens de Rotterdamse universiteit werd uit veiligheidsoverwegingen een eind gemaakt aan de bezetting. Honderden wetenschappers ondertekenden vervolgens een open brief om hun afkeuring te uiten over dit politie-ingrijpen. Het EUR-bestuur zei daarna spijt te hebben dat het zo was gelopen.

