112-nieuws: man ramt muur begraafplaats • autospiegels gestolen

01.25

Een auto is vannacht aan de Coornhertstraat in Oss in vlammen opgegaan. Toen de brandweer bij de auto kwam, stond deze al compleet in vuur en vlam. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

Een buurtbewoner waarschuwde agenten, die nog voor de brandweer in de Coornhertstraat waren, om afstand te houden. Er zou vuurwerk in de auto hebben gelegen. Of dat ook het geval was, is niet duidelijk. De wagen, een Mercedes, brandde volledig uit.