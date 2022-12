112-nieuws: uitslaande brand Helenaveen • overval op Kruidvat

15.30

In het asielzoekerscentrum in Budel is dinsdagnacht een 32-jarige man gewond geraakt nadat hij in zijn schouder was gestoken. Een 48-jarige man is na het incident aangehouden. Beide mannen wonen in het azc, meldde de politie vandaag.

Het incident zou rond één uur zijn gebeurd. Aanleiding zou een ruzie zijn geweest tussen de twee mannen. De beveiliging van het azc heeft de verdachte na de steekpartij vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn steekwond. Het azc in Budel is in het verleden vaker het toneel geweest van steekpartijen. Omwonenden van het azc klagen al jaren over overlast van met name 'veiligelanders'.