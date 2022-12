Gillis moet dwangsom van half miljoen betalen van hoogste bestuursrechter

De Oostappen Groep van Peter Gillis moet de dwangsom van 500.000 euro die de gemeente Asten oplegde, gewoon betalen. Dat oordeelt de Raad van State woensdag. Eerder wees ook de rechtbank Oost-Brabant een bezwaar tegen de dwangsom al af.

Gillis kreeg de dwangsom opgelegd nadat toezichthouders van de gemeente in 2019 bijna vierhonderd arbeidsmigranten aantroffen op park Prinsenmeer in Asten. Het is voor niet-vakantiegangers niet toegestaan om langere tijd op het park wonen.

'Zicht op legalisatie'

Eerder ging Oostappen al in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens Gillis was er 'concreet zicht op legalisatie' voor de huisvesting van arbeidsmigranten. "Er werden al voorwaarden besproken. Daarnaast woonden er al meer dan twintig jaar arbeidsmigranten op het park, met medeweten van de gemeente”, aldus zijn advocaat eerder. De rechter ging hier niet in mee.

Hierop ging de vakantiepark-ondernemer weer in beroep, dit keer bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september werd de zaak behandeld in Den Haag, Gillis was hier zelf niet bij aanwezig.

Terecht

Drie maanden later ligt de uitspraak er. De boete die de gemeente heeft opgelegd was terecht, zo oordeelt de Raad van State nu. Het is niet mogelijk om nu nog een keer in hoger beroep te gaan.

Naast deze dwangsom zijn er nog drie dwangsommen opgelegd aan het bedrijf van Peter Gillis. De laatste werd dinsdag bekend, vanwege het illegaal huisvesten van onder andere arbeidsmigranten in Valkenswaard. In Asten dreigt ondertussen een nieuwe dwangsom omdat de brandveiligheid op Prinsenmeer niet op orde is. De gemeenten Loon op Zand en Peel en Maas willen samen ook nog eens 1,5 miljoen van Gillis.

