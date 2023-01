Trucker die zus kickbokser Van Roosmalen doodreed krijgt 240 uur taakstraf

De vrachtwagenchauffeur die begin 2021 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Nieuwegein is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Hij hoeft niet niet de cel in, maar is wel voor een jaar zijn rijbewijs kwijt. Melissa van Roosmalen (29) uit Den Bosch overleefde het ongeluk niet. Haar broer Robin raakte zo ernstig gewond dat hij moest stoppen als professioneel kickbokser.

De officier van justitie had twee weken geleden een jaar cel geëist en vier jaar rijontzegging tegen de 45-jarige verdachte. De straf valt met 240 uur taakstraf en twee jaar rijontzegging, waarvan een jaar voorwaardelijk, aanmerkelijk lager uit. De rechtbank acht vindt hem in de lichtste mate schuldig aan het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij een dode is gevallen of letsel is veroorzaakt.

De advocaat van de verdachte droeg eerder aan dat zijn cliënt mogelijk een black-out had, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Uit onderzoek is gebleken dat de chauffeur toch zeker 6,5 seconden de tijd gehad moet hebben om de auto op de vluchtstrook op te merken. Dat deed hij niet, hij reed zeker 400 meter lang met een constante snelheid over de vluchtstrook zonder te slingeren en zonder afgeleid te zijn door zijn telefoon.

Niet bewust

Hoewel de rechtbank het de man aanrekent dat hij juist als beroepschauffeur extra oplettend hoort te zijn in het verkeer, veroorzaakte hij niet bewust of doelbewust gevaarlijk rijgedrag. Verder wegen de rechters mee dat de trucker spijt en berouw heeft getoond, ook naar de familie Van Roosmalen.

Zowel de verdachte als Robin van Roosmalen waren niet bij de uitspraak aanwezig. De voormalige kickbokskampioen uit Den Bosch vertelde voor de zitting in het Omroep Brabant radioprogramma Wakker! dat hij hoopte dat de verdachte geen celstraf zou krijgen. Deze wens benoemde de rechtbank ook specifiek tijdens de uitspraak, maar zij vond een maximale taakstraf wel gepast.

Vergeving

Robin van Roosmalen ontmoette de verdachte na de zitting twee weken geleden. "Hij heeft geen idee wat er is gebeurd of waarom hij zo lang op de vluchtstrook heeft gereden. Ik geloof hem. Ik zag een man die veel verdriet had, het was niet zijn intentie om iemand te doden of te verwonden."

Daar gebeurde vervolgens iets wat Robin zelf ook niet had verwacht. “Hij vroeg of hij me een hand mocht geven. Terwijl hij dat deed, gaf ik hem en zijn familie een knuffel. Puur om hem te vergeven wat er is gebeurd. Ook hij heeft er veel last van, ik wil niet met wrok blijven leven.”

Omscholing

Van Roosmalen onderging afgelopen jaar vier operaties. Hij kan nooit meer op het hoogste niveau kickboksen. Inmiddels heeft hij zich laten omscholen tot persoonlijk begeleider van jongeren met een drugs- of alcoholverslaving. Ook geeft hij lezingen over zijn carrière als kickbokser en het omgaan met tegenslagen in het leven.

Door het ongeluk heef de vrachtwagenchauffeur blijvend letsel aan zijn hand overgehouden. Daardoor kan hij niet meer laden en lossen. Hij wil graag taxichauffeur worden, al is dat iets wat de voormalig kickbokser wel moeilijk vind. Toch hoopt Van Roosmalen dat de verdachte nu de uitspraak is geweest, ook verder kan met zijn leven.

LEES OOK:

Robin van Roosmalen niet bij uitspraak ongeluk: 'Heb chauffeur al vergeven'

Kickbokskampioen Van Roosmalen na dodelijk ongeluk: 'Alles is me ontnomen'

Kickbokskampioen Robin van Roosmalen gewond en zijn zus Melissa omgekomen bij ongeluk op A2

Robin van Roosmalen stopt met kickboksen: 'Met pijn en moeite'