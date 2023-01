112-nieuws: bewoner appartement gewond bij brand • ongeluk op A58

02.30

Bij een brand in een appartement aan het Binnenhof in Liessel is vannacht de bewoner gewond geraakt. Het slachtoffer wist volgens onze 112-correspondent zelf naar buiten te komen, maar hij had veel rook ingeademd. De brand werd rond half drie gemeld. Het vuur in het appartement op de eerste etage zou in de keuken zijn ontstaan.

De buren moesten vanwege de rook ook even hun huis uit. De appartementen boven en onder het getroffen appartement werden door de brandweer gecontroleerd, maar hier bleek niks aan de hand. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.